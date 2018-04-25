14:15 25.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Херсонский суд арестовал украинку из-за выборов в Крыму

Херсонский городской суд назначил наказание в виде содержания под стражей гражданке Украины, которой выдвинуто подозрение в государственной измене в связи с организацией и проведением российских выборов на украинской оккупированной территории Крыма.

Херсонский суд арестовал украинку из-за выборов в Крыму

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

Сообщается, что таким образом Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым. Судья определил задержанной после совершения государственной измены содержание под стражей до 21 июня 2018 года.

Ее задержали 23 апреля на КПВВ "Чонгар", поскольку до этого она собирала подписи в поддержку становления Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", парламентская ассамблея Совета Европы намерена рассмотреть нарушения прав человека и незаконные выборы президента России в оккупированном Крыму.


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