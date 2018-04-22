11:11 22.04.2018 | Политика | Новости
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Премьер сдался - Серж Саргсян готов уйти в отставку

Экс-президент и новый премьер-министр Армении Серж Саргсян назвал условия своей отставки. Об этом передает пресс-служба армянского премьера.

Премьер сдался - Серж Саргсян готов уйти в отставку

По его словам, покинуть свой пост он может только в том случае, когда его команде удастся решить проблему нагорного Карабаха и укрепить в стране демократический режим. На данный момент его пребывание на посту премьера обусловлено сложной геополитической ситуацией, когда Ереван оказался "зажат" между такими региональными державами, как Турция и Россия.

Напомним, что в Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Ереване сегодня, 21 апреля полиция попыталась зачистить улицы от протестующих граждан


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