Премьер сдался - Серж Саргсян готов уйти в отставку

По его словам, покинуть свой пост он может только в том случае, когда его команде удастся решить проблему нагорного Карабаха и укрепить в стране демократический режим. На данный момент его пребывание на посту премьера обусловлено сложной геополитической ситуацией, когда Ереван оказался "зажат" между такими региональными державами, как Турция и Россия.

Напомним, что в Ереване с понедельника проходят многотысячные акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Ереване сегодня, 21 апреля полиция попыталась зачистить улицы от протестующих граждан.