Украина может заблокировать российское вещание вдоль границы, - Турчинов

Для этого можно использовать специальную технологию. Такое мнение в четверг, 19 апреля, во время заседания военного комитета высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он пояснил, что сейчас вдоль границы место украинского аналогового вещания, которое вскоре прекратит трансляцию, могут попытаться захватить российские телеканалы. Вместе с тем, по его словам, технология, которая используется в комплексной системе информационного противодействия, после ее развертывания в отдельных регионах позволит полностью заблокировать российское аналоговое и цифровое телерадиовещание вдоль всей украинско-российской границы.

По данным СНБО, на данный момент уже заблокировано более 40 российских телеканалов таких, как откровенно антиукраинских информационных источников "Новороссия ТВ", "Россия-24", "ОплотТВ", "1-й Республиканский", "НТВ", "Россия-1" и ряда других пропагандистских средств гибридной войны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вермя заседания военного комитета заявил, что Украина разработала систему противодействия антиукраинскому речи на оккупированных Россией территориях.