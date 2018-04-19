22:15 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина может заблокировать российское вещание вдоль границы, - Турчинов

На сегодняшний день Украина может заблокировать российское аналоговое и цифровое телерадиовещание вдоль всей украинско-российской границы.

Украина может заблокировать российское вещание вдоль границы, - Турчинов

Для этого можно использовать специальную технологию. Такое мнение в четверг, 19 апреля, во время заседания военного комитета высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он пояснил, что сейчас вдоль границы место украинского аналогового вещания, которое вскоре прекратит трансляцию, могут попытаться захватить российские телеканалы. Вместе с тем, по его словам, технология, которая используется в комплексной системе информационного противодействия, после ее развертывания в отдельных регионах позволит полностью заблокировать российское аналоговое и цифровое телерадиовещание вдоль всей украинско-российской границы.

По данным СНБО, на данный момент уже заблокировано более 40 российских телеканалов таких, как откровенно антиукраинских информационных источников "Новороссия ТВ", "Россия-24", "ОплотТВ", "1-й Республиканский", "НТВ", "Россия-1" и ряда других пропагандистских средств гибридной войны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вермя заседания военного комитета заявил, что Украина разработала систему противодействия антиукраинскому речи на оккупированных Россией территориях.


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