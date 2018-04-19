Прокуратура открыла производство по факту драки депутатов - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Известно, что потасовка случилась сразу после эфира на одном из телеканалов. Тогда оба депутата пытались начать драку еще в прямом эфире, но им помешал ведущий. По окончанию эфира один народный избранник все-таки разбил нос другому.

В настоящее время сведения по делу внесены ЕРДР по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

"Досудебное расследование поручено следователям Соломенского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура", — сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", депутат Мельничук разбил нос Линько после прямого эфира. Причиной стало исключение Мельничука из фракции Радикальной партии.