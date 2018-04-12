14:29 12.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко внесет в Раду законопроект о расторжении положений договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение в парламент законопроект, которым предложит расторгнуть некоторые положения Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Украиной.

Порошенко внесет в Раду законопроект о расторжении положений договора о дружбе с РФ

Об этом глава государства заявил во время выступления на Международном форму по безопасности в Киеве.

Как утверждает украинский президент, в одностороннем порядке Украина намерена расторгнуть положения договора "О дружбе, сотрудничестве, партнерстве между Украиной и Россией". Из-за того, что действие этого договора не совместимо с национальными интересами государства и реализации украинского права на самооборону.

"Хочу подчеркнуть, что такая возможность дается нам международным правом", - заявил президент

Речь идет о статьях о стратегическом партнерстве, а также двустороннем сотрудничестве в сфере военного сотрудничества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", проект газопровода "Северный поток-2" можно назвать абсолютно политическим проектом,в который  Россия вкладывает бюджет. Так заявил Президент Украины Петр Порошенко.


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