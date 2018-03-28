Трамп встретится с премьер-министром Японии 18 апреля

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Отметим, что премьер Японии может попросить Трампа освободить его страну от тарифов США на сталь и алюминий. Ведь, как известно, совсем недавно Абэ заявил, что японская сталь помогает сделать автопроизводителей США более конкурентоспособными и дешевыми для американских потребителей.

В то же время, министр финансов Таро Асо поддержал премьер-министра и сказал, что часть ответственности за дисбаланс в торговле лежит на США. Источник издания передает, что встреча Абэ и Трампа состоится во Флориде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мультипликационный сериал "Симпсоны" представил американского президента Дональда Трампа в новом образе. В новой серии Трамп страдает от бессонницы, его окружают сотрудники Белого Дома, которые постоянно чего-то хотят от президента.