10:53 28.03.2018 | Политика | Новости
100189793:labazovych

Трамп встретится с премьер-министром Японии 18 апреля

Глава японского правительства Синдзо Абэ должен увидеться с американским президентом Дональдом Трампом 18 апреля. В частности, визит запланирован для того, чтобы обговорить отношения между лидерами КНДР и США.

Трамп встретится с премьер-министром Японии 18 апреля

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Отметим, что премьер Японии может попросить Трампа освободить его страну от тарифов США на сталь и алюминий. Ведь, как известно, совсем недавно Абэ заявил, что японская сталь помогает сделать автопроизводителей США  более конкурентоспособными и дешевыми для американских потребителей.

В то же время, министр финансов Таро Асо поддержал премьер-министра и сказал, что часть ответственности за дисбаланс в торговле лежит на США. Источник издания передает, что встреча Абэ и Трампа состоится во Флориде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мультипликационный сериал "Симпсоны" представил американского президента Дональда Трампа в новом образе. В новой серии Трамп страдает от бессонницы, его окружают сотрудники Белого Дома, которые постоянно чего-то хотят от президента. 


Поделиться
Читайте также:
 
Омелян озвучил убытки Украины от строительства Керченского моста Тренер Боруссии поведал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне "Газпром" предложил два варианта, чтобы избежать выполнения решение суда Украина присоединилась к глобальному реестру собственников бизнеса
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив