11:34 27.03.2018 | Политика | Новости
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Российских дипломатов высылают уже 24 страны мира - ФОТО

Руководитель отдела ОБСЕ и восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский поведал, что уже 24 страны объявили о выдворении 139 сотрудников российских дипмиссий. 

Российских дипломатов высылают уже 24 страны мира - ФОТО

Соответствующие заявление появилось в Twitter.

"Австралия только что присоединилась и выдворяет 2 россиян", - сообщает Янковский.

Также Янковский напомнил, что еще вчера ряд стран заявили о выдворении 130 россиян, которые большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В связи с этим американское правительство США решило закрыть российское консульство в Сиэтле.

Кстати, Украина также решила выдворить российских дипломатов. При этом как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, дипломатов выдворят с ее страны в ближайшее время.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дипломатические отношения с Российской Федераций на сегодняшний день сведены к минимуму. Послов там уже давно нет.


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