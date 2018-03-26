12:21 26.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Польши обвиняет Украину в "героизацией преступников"

Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками. Об этом передает "Европейская правда".

МИД Польши обвиняет Украину в

По его словам, украинская власть ведет неправильную политику касательно истории. Украина продолжает оправлять польские отношения и присваивать ордена героев врагам Польши.

Чиновник к примеру, привел историю, когда польская медсестра порвала документы украинки, увидев прописку на ул. Бандеры. Дипломат намекнул, что косвенно в этом виновата политика украинской власти.

В то же время Цихоцкий отметил, что Польша не претендует решать, "чьими именами будут названы улицы украинских городов".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Польши заявили о необходимости создать государственное агентство, которое занималось бы защитой прав украинских трудовых мигрантов.


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