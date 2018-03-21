Песков рассказал, что Путин решил "проработать" список Собчак

Как заявил Песков, данный список в действительности был передан от Собчак президенту.
Владимир Путин его принял и поручил своей администрации проработать этот документ.
Пресс-секретарь заключил, что пока иногй информации сказать не может.
Всего в списке Собчак 16 фамилий.
Это участники мартовского антикоррупционного митинга 2017 года: Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Александр Шпаков и Алексей Политиков. Также в перечне видеоблогер Вадим Тюменцев, журналисты Юрий Староверов и Сергей Мохнаткин, кинорежиссер Олег Сенцов и антифашист Александр Кольченко, активист Сергей Резников. Кроме того в документе значится экс-глава отдела безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденные за экстремизм Александр Соколов и Валерий Парфенов, авиадиспетчер Петр Парпулов, брат оппозиционера Алексея Навального Олег, преподаватель МГТУ им. Баумана Иван Лапыгин.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", отец Ксении Собчак был представителем российской элиты и именно он был "крестным отцом" Владимира Путина в политике.