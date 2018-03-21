14:15 21.03.2018 | Политика | Новости
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Песков рассказал, что Путин решил "проработать" список Собчак

Президент Российской Федерации Владимир Путин получил от бывшей журналистки Ксении Собчак список имен тех людей, которых она считает политическими заключенными и просит помиловать. Об этом сообщает журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что Путин решил

Как заявил Песков, данный список в действительности был передан от Собчак президенту.

Владимир Путин его принял и поручил своей администрации проработать этот документ.

Пресс-секретарь заключил, что пока иногй информации сказать не может.

Всего в списке Собчак 16 фамилий.

Это участники мартовского антикоррупционного митинга 2017 года: Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Александр Шпаков и Алексей Политиков. Также в перечне видеоблогер Вадим Тюменцев, журналисты Юрий Староверов и Сергей Мохнаткин, кинорежиссер Олег Сенцов и антифашист Александр Кольченко, активист Сергей Резников. Кроме того в документе значится экс-глава отдела безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденные за экстремизм Александр Соколов и Валерий Парфенов, авиадиспетчер Петр Парпулов, брат оппозиционера Алексея Навального Олег, преподаватель МГТУ им. Баумана Иван Лапыгин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", отец Ксении Собчак был представителем российской элиты и именно он был "крестным отцом" Владимира Путина в политике.


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