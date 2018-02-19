Порошенко подписал закон о строительстве мемориала Героев Небесной Сотни

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон "О внесении изменений в пункт 62 Раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно сооружения мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни" подписано. При подписывая документ Порошенко отметил, что сооружение такого мемориального комплекса возможно только по адресу "Аллея Героев Небесной Сотни".

Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был и держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире, - подчеркнул Порошенко.

Согласно закону, территория, на которой будет возведен музейный комплекс, будет состоять из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящегося в постоянном пользовании гостиницы "Украина". Вместе с тем одобренный закон уточняет, что действие этих норм не распространяется на земельные участки, предоставленные в пользование Музея-мемориала "Революции Достоинства".

В то же время закон запрещает дальнейшее изменение владельца данных земельных участков и передачу их в аренду или субаренду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский парламент принял законопроект № 6659 о внесении изменений в пункт 6-2 Раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" по некоторым вопросам сооружения мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни" 6 февраля.

За соответствующее решение отдали голоса 255 народных депутатов.