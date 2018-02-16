В Варшаве начались переговоры по историческим спорам между Украиной и Польшей

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Он также отметил, цитируя слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, речь пойдет об исторических отношений между странами, а польская сторона также намерена добиться разрешения со стороны украинской власти на проведение эксгумаций останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Также Польша хочет разъяснить Украине закон с запретом "бандеризма" - изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.

При этом Глинский перед встречей заявлял, что переговоры могут быть более тяжелыми в связи с принятыми изменениями в закон об ИНП.

В свою очередь Розенко заявил, что Украина хочет получить от Польши не только разъяснения относительно скандального закона, но и рассчитывает на то, что он будет изменен.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в четверг, 15 февраля, направил закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда страны.

Как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда перед тем, как отправить в Конституционный суд заявление об исследовании соответствия закона про Институт национальной памяти с Конституцией страны, опротестовал некоторые положения.