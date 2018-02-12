Трамп не уверен в достижении перемирия между Израилем и Палестиной

Об этом сообщает израильская газета Hayom.

По словам Трампа, палестинцы не делают никаких шагов к перемирью, в свою очередь Израиль не проявляет никакой заинтересованности в этом вопросе. Остается только смотреть, что происходит.

Глава США также назвал хорошими отношения между США и Израилем, однако подчеркнул, что они были бы еще лучше, если бы удалось достичь перемирия с Палестиной.

Ранее Трамп пригрозил сократить помощь Палестине из-за ее конфликта с Израилем. Кроме того, он подверг резкой критике лидера Палестины Махмуда Аббаса за то, что тот отказался встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", палестинское правительство проголосовало за приостановку признания Израиля государством в связи с решением президента Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей.