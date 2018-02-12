16:35 12.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины готов менять солдат РФ на Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко не против вести с Россией переговоры по обмену российских солдат на украинских политзаключенных.

Президент Украины готов менять солдат РФ на Сущенко

Об этом глава украинского государства сообщил австрийскому изданию Profil.

По словам Порошенко, его страна намерена вернуть солдат Украины, которые были задержаны в России. 

"Мы готовы выпустить российских солдат, которые пришли в мою страну в качестве убийц, в обмен на освобождение Сущенко", - сказал Порошенко.

Также лидер страны сообщил, что готов бороться за освобождение не только Сущенко, но и Сенцова и многих других, которые незаконно удерживаются на территории России.

Как известно, Сущенко был арестован в Москве в 2016 году по обвинению в шпионаже.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Петр Порошенко призывает Социал-демократическую партию Германии согласиться на создание так называемой "большой коалиции". По его мнению, для Европы и всего мира важно, чтобы немецкое правительство сформировалось как можно быстрее, а социал-демократам, которые будут голосовать за создание коалиции с консервативными силами, не следует "забывать о важной роли" Германии в мире.

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