Президент Украины готов менять солдат РФ на Сущенко

Об этом глава украинского государства сообщил австрийскому изданию Profil.

По словам Порошенко, его страна намерена вернуть солдат Украины, которые были задержаны в России.

"Мы готовы выпустить российских солдат, которые пришли в мою страну в качестве убийц, в обмен на освобождение Сущенко", - сказал Порошенко.

Также лидер страны сообщил, что готов бороться за освобождение не только Сущенко, но и Сенцова и многих других, которые незаконно удерживаются на территории России.

Как известно, Сущенко был арестован в Москве в 2016 году по обвинению в шпионаже.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Петр Порошенко призывает Социал-демократическую партию Германии согласиться на создание так называемой "большой коалиции". По его мнению, для Европы и всего мира важно, чтобы немецкое правительство сформировалось как можно быстрее, а социал-демократам, которые будут голосовать за создание коалиции с консервативными силами, не следует "забывать о важной роли" Германии в мире.