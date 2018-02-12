МИД Германии не видит перспектив в реализации Минских договоренностей

В Министерстве иностранных дел Германии недовольны реализацией Минских договоренностей. Об этом передает МИД Германии.
Сообщается, что спустя три года после подписания Минских соглашений удалось лишь остановить продвижение пророссийских войск на востоке Украины, однако процесс реинтеграции территорий и вопрос освобождения заложник находится в замороженном состоянии. Сотрудники ведомства утверждают, что возможность урегулирования конфликта все еще существует, но для этого необходима политическая воля руководства с обеих государств.
Не оставили в стороне и возможность ускорение процесс освобождения Донбасса с помощью миротворческой миссии ООН, так как до сих пор продолжает существовать возможность продолжения войны.
Германия в очередной раз призвала вывести тяжелое вооружение с Донбасса.
Как сообщалось в "Ура-Информ", в течение ночи и дня воскресенья, 11 февраля, боевики не прекращали обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины на Донбассе.