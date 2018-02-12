МИД Германии не видит перспектив в реализации Минских договоренностей

Сообщается, что спустя три года после подписания Минских соглашений удалось лишь остановить продвижение пророссийских войск на востоке Украины, однако процесс реинтеграции территорий и вопрос освобождения заложник находится в замороженном состоянии. Сотрудники ведомства утверждают, что возможность урегулирования конфликта все еще существует, но для этого необходима политическая воля руководства с обеих государств.

Не оставили в стороне и возможность ускорение процесс освобождения Донбасса с помощью миротворческой миссии ООН, так как до сих пор продолжает существовать возможность продолжения войны.

Германия в очередной раз призвала вывести тяжелое вооружение с Донбасса.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в течение ночи и дня воскресенья, 11 февраля, боевики не прекращали обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины на Донбассе.