16:37 02.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия заинтересована в разрешении ситуации на Донбассе, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что правительство РФ в ближайшем будущем планирует только расширить свои позиции на Донбассе.

Россия заинтересована в разрешении ситуации на Донбассе, - Климкин

Об этом сообщает немецкое издание Rheinische Post.

По словам Климкина, ситуация на оккупированных территориях остается очень напряженной. В настоящее время продолжаются вооруженные провокации со стороны российской армии, поэтому улучшить гуманитарное положение гражданского населения в этом регионе пока невозможно.

Также министр иностанных дел подчеркнул. что Украине предстоит пройти долгий путь с точки зрения других пунктов минских соглашений. 

"Для нас важно иметь одну и ту же позицию в нормандском формате также с Францией - как с точки зрения оценки ситуации, так и на следующих шагах, чтобы найти решение. Мы понимаем, что это будет нелегко, потому что агрессор, Россия, категорически отказывается от таких шагов. Это показывает нам, что Москва не заинтересована в разрешении конфликта", - добавил Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер передал России списки тех, кто до сих пор находится в заложниках боевиков на Донбассе.

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