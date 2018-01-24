20:05 24.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 24 января, прибыл в Швейцарию.

Порошенко прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

Глава украинского государства примет участие во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. Как написал на своей страничке в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Порошенко выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?".

Он также примет участие в Неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание общего будущего в расколотом мире" и выступит во время инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Russian House Davos.

Также в рамках форума Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 января в Давосе стартовала очередная сессия Всемирного экономического форума, основной темой которого будет "Создание общего будущего в разделенном мире".

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