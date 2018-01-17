22:56 17.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО утвердил оборонный заказ на ближайшие три года

Совет национальной безопасности и обороны в среду, 17 января, на заседании утвердил "Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".

СНБО утвердил оборонный заказ на ближайшие три года

Приоритетными направлениями оборонного заказа в этом году станет обеспечение Вооруженных сил современной ракетной и бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами.

Как сообщает пресс-служба СНБО, заказа базируется на финансовом ресурсе, определенном в Государственном бюджете Украины на этот год, а также на показателях следующих двух лет, предусмотренных Основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова украинский ОПК уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ и в этом году запланировано увеличение финансирования Государственного оборонного заказа до уровня 21,3 миллиарда гривен, что на 37% больше, чем в 2017 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 17 января, на заседании поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины".

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