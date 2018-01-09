13:56 09.01.2018 | Политика | Новости
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Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров

Представители КНДР и Южной Кореи провели в Пханмунджоме двухсторонние переговоры. Об этом передает Agence France-Presse.

Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров

Стороны договорились вновь возобновить старую горячую линию связи для улучшения связи между вооруженными силами стран. В западной части границы Северной Кореи телефонное соединение уже восстановлено. Сеул начнет восстанавливать телефонную связь со следующей недели. Также руководство КНДР готово отправить делегацию на Олимпийские игры в Сеул. Это будет специальная  чиновников, спортсменов, артистов, наблюдателей и журналистов, которые войдут в наблюдательный комитет.

Напомним, что в конце 2017 года Совбез ООН ввел новые санкции и адресные ограничения против Пхеньяна. Это запреты на торговлю с ним нефтью, газом и текстилем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евросоюз расширил адресные санкции против КНДР.

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