Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров

Стороны договорились вновь возобновить старую горячую линию связи для улучшения связи между вооруженными силами стран. В западной части границы Северной Кореи телефонное соединение уже восстановлено. Сеул начнет восстанавливать телефонную связь со следующей недели. Также руководство КНДР готово отправить делегацию на Олимпийские игры в Сеул. Это будет специальная чиновников, спортсменов, артистов, наблюдателей и журналистов, которые войдут в наблюдательный комитет.

Напомним, что в конце 2017 года Совбез ООН ввел новые санкции и адресные ограничения против Пхеньяна. Это запреты на торговлю с ним нефтью, газом и текстилем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евросоюз расширил адресные санкции против КНДР.