Эрдоган снова обвиняет США в попытке госпереворота

Причиной для очередной резкой критике со стороны турецкого президента послужило дело в отношении руководства турецкого банка Halkbank, которое обвиняется в отклонении от исполнения наложенных ранее на Иран санкций. Эрдоган, выступая перед членами своей правящей партии в парламенте заявил, что Вашингтон намеренно спекулирует на делах связанных с Анкарой, чтобы в очередной раз подорвать национальные интересы страны и авторитет в региона.

Президент также недоволен работой ЦРУ и ФСБ, которые он считает причастными к попытке государственного переворота в июле 2016 года. Они же, по его мнению, финансировали проповедника и главного организатора переворота Фетхуллаха Гюлена.

"Все это действия являются попыткой политического переворот", - подчеркнул глава турецкого госудраства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно турецкие власти обвинили Гюлена во вмешательстве работы государственных дипмиссий.