Правительство Израиля запретило въезд в страну 20 неправительственным организациям

Примечательно, что в списки попали организации, которые, по мнению израильских властей, призвали к бойкоту страны из-за ее политики в отношении палестинских территорий.

По словам министра по безопасности страны Гилада Ердана, организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, художников и университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны.

В частности, это базирующаяся в Париже "Ассоциация франко-палестинской солидарности", британская благотворительная организация War on Want, "Американский комитет друзей на службе обществу" и другие.

Отмечается, что все эти организации якобы связаны с глобальным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS), который выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им палестинских территорий. Движение объединяет тысячи участников по всему миру.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", антимиграционные решения президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну мигрантов из стран Ближнего востока и ряда государств Африки уже начали действовать.