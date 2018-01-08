Иран готов обсудить возможности прекращение разработки ядерного оружия

Об этом передает DW.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф готовится к встрече с представителями Германии, Франции и Британии, которые вероятно состоятся в Берлине. Целью подобной встречи является дальнейшая судьба договора, так как в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил, что готов выйти из сделки.

Причиной для такого резкого заявления стали разногласия Вашингтона и Тегерана по поводу реализации договора не на бумаге, а на практике. Трамп уверен, что Иран не соблюдает условия договора и продолжает разработку собственной ядерной программы.

Кроме того, руководители дипломатических ведомств трех европейских стран и Ирана обсудят происходящее в самом Иране протестные акции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль готов начать диалог с главой МИДа Ирана в связи с недавними протестами.