17:46 08.01.2018 | Политика | Новости
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Иран готов обсудить возможности прекращение разработки ядерного оружия

Иран проведет консультационные переговоры с тремя ведущими странами Европейского Союза по поводу дальнейшей судьбы ядерного соглашения, которое было принято в 2015 году в обмен на ограничения санкций со стороны ЕС.

Иран готов обсудить возможности прекращение разработки ядерного оружия

Об этом передает DW.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф готовится к встрече с представителями Германии, Франции и Британии, которые вероятно состоятся в Берлине. Целью подобной встречи является дальнейшая судьба договора, так как в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил, что готов выйти из сделки.

Причиной для такого резкого заявления стали разногласия Вашингтона и Тегерана по поводу реализации договора не на бумаге, а на практике. Трамп уверен, что Иран не соблюдает условия договора и продолжает разработку собственной ядерной программы.

Кроме того, руководители дипломатических ведомств трех европейских стран и Ирана обсудят происходящее в самом Иране протестные акции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль готов начать диалог с главой МИДа Ирана в связи с недавними протестами.

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