Французские военные пополнят батальон НАТО

Как сообщается на сайте Минобороны, первые военные из Франции уже прибыли в эту страну.

Планируется, что до середины января в целом прибудет более 250 французских военных, которые присоединяться к боевой группе Батальона Сил передового базирования НАТО в Литве.

Как отметили в ведомстве, французские военные сформируют одну от маневренных рот батальона. Они также будут служить в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы.

Французы доставят в Литву основные танки Leclerc и БМП VBCI. Официальная церемония инаугурации нового контингента планируется в конце января.

После прибытия французских военных в Международном батальоне НАТО в Литве будут служить более 1200 человек.

Этим подразделением командуют немецкие военные, в нем также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Вооруженные силы Украины получили на вооружение новые модели беспилотников Fly Eye. Согласно информации источника, модель аппарата прошла тщательную проверку перед началом эксплуатации. Это первая модель беспилотника, которая официально принята нашей армией на вооружение, ранее наши военные пользовались в основном моделями разведывательных беспилотников, которые получали со стороны волонтеров и частных разработчиков.