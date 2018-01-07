В Эквадоре избрали нового вице-президента

За 39-летнюю Викунью проголосовали 70 депутатов парламента. При этом 17 депутатов были против и 19 воздержались. При этом ранее она занимала пост министра городского развития и жилищного строительства.

Как сообщает в воскресенье, 7 января, El Universo, ссылаясь на данные Национального собрания страны, новая вице-президент будет занимать эту должность до 2021 годы.

Вместе с тем парламент Эквадора накануне рассматривал трех кандидатов на пост вице-президента. Кроме Викуньи, на должность претендовали министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса и министр юстиции Росана Альварадо.

Напомним, в октябре прошлого года вице-президент Хорхе Глас был снят с должности из-за коррупционного скандала, а позже осужден, тогда Викунья была назначена и. о. вице-президента страны

Как сообщал УРА-Инфорим, в апреле 2017 года в Эквадоре начались протесты после победы на выборах президента кандидата от действующей власти экс-вице-президента страны Ленина Морено.