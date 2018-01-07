Мэй в понедельник намерена переформатировать британское правительство

Ключевые фигуры кабинета - министры иностранных дел, внутренних дел, Минфина и министерства по вопросам Brexit - останутся на своих местах.

Как сообщает газета Sunday Times, в то же время ожидается, что премьер отправит в отставку не менее шести членов правительства.

Своих постов могут лишиться министр образования Джастин Грининг, председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин, лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр транспорта Крис Грэйлинг и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк, поскольку все они признаны "неэффективным балластом".

Среди кандидатов на вакантные места в кабинете издание называет женщин и представителей этнических меньшинств из британского парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне задержали 20-летнего обвиняемого в подготовке покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Нааимур Рахман планировал взорвать самодельную бомбу и напасть на премьер-министра с жилетом террориста-смертника и ножом.