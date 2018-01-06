Великобритания не поддерживает безвиз с Украиной

Об этом сказала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Как отметила представитель, этот вопрос затрудняет ситуация с убийством Амины Окуевой. Ведь так, незаконно паспорт гражданина Украины получил гражданин другого государства - тот самый, что стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Правительство Британии ждет надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен.

Поскольку в противном случае либерализация грозит уже безопасности граждан Великобритании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинцы примерно 11 миллионов раз пересекли границы с государствами Евросоюза. В течение полугода с начала действия безвиза между Украиной и Евросоюзом 11 июня украинцы стали ездить туда на 15% больше – если сравнивать с аналогичным периодом 2016 г.