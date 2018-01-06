Украина является краеугольным камнем в отношениях России и США, - Тиллерсон

Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его словам, прошлый год в отношениях с Россией был тяжелым и напряженным. Однако и госсекретарь, и президент США Дональд Трамп стремятся иметь с РФ более продуктивные отношения.

Также, Тиллерсон надеется на продуктивные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы должны быть очень и откровенными друг с другом в том, что мы оба - я думаю, что министр иностранных дел России Сергей Лавров так же настроен на то, чтобы улучшить эти отношения. Это сложный процесс и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем самом деле Украина", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь добавил, что США и РФ нашли области сотрудничества в Сирии, приблизились к поражению террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Теперь странам остается добиться прогресса в Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон считает, что Россия должна вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.