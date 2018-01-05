В пятницу Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Иране

Оно откроется в три часа дня и пройдет в открытом режиме. Как сообщает Reuters, об этом заявила казахстанская делегация в ООН, которая в январе председательствует в Совете Безопасности.

Напомним, в Иране не менее 450 человек были задержаны в субботу, 30 декабря 2017 года, в столице страны Тегеране в связи с массовыми протестами и беспорядками. В ночь на вторник, 2 января 2017 года, не менее девяти человек погибли в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан.

Общее же число жертв за шесть дней протестов уже достигло 20 человек. Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.

Как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни созовут экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций по правам человека. Это связано с массовыми протестами в Иране.