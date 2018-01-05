Могерини посетила Кубу

Ее визит раскритиковал бывший президент Эстонии Хендрик Ильвес в своем Twitter.

По словам спецпредставителя, ЕС и Куба будут продолжать налаживать отношения и совместное сотрудничество. Могерини напомнила руководству "острова свободы" о необходимости реализации соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве. Напомним, что относительно недавно, а именно год назаж ЕС снял все санкции с Кубы. Еврочиновник отметила, что дипломатические отношения между Вашингтоном и Гаваной остаются напряженными, а риторика Дональда Трампа по поводу Кубы не изменилась. Потому ЕС будет стараться сделать все возможное, чтобы восстановить межгосударственную дружбу.

"Дружба и отношения с ЕС — неизменны. Они — крепкие, стабильные и надежные”,- резюмирует Могерини.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявила, что Украина осуществила беспрецедентные реформы в сфере экономики и политики за последнее время.