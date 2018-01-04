14:15 04.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Путинская пропагандистская победа в Сирии превратилась в позорный фарс, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что российская военная кампания в Сирии превратилась в позорный фарс.

Путинская пропагандистская победа в Сирии превратилась в позорный фарс, - Турчинов

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Согласно его словам, военный парад, который принимал Владимир Путин на сирийской земле обернулся в похоронную процессию. Соответствующим заявлением Турчинов отреагировал на данные о потерях российских войск в Сирии 31 декабря 2017 года.

По этому поводу секретарь СНБО напомнил, что на авиабазе в Хмеймиме было уничтожено не менее четырех бомбардировщиков Су-24, два истребителя Су -35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов.

Как стало позже известно в Минобороны России опровергли данные об уничтоженных самолетах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 16 декабря 2017 года в ходе интервью Эммануэль Макрон посвятил несколько минут Сирии. Ни слова о систематическом применении насилия сирийскими спецслужбами или об осаде и бомбардировках в Восточной Гуте, мятежном анклаве неподалеку от Дамаска.

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