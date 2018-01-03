15:25 03.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине заговорили о повышении минимальной зарплаты в 2018 году

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подвел итоги роботы Кабинета министров Украины в I квартале 2018 года.

В Кабмине заговорили о повышении минимальной зарплаты в 2018 году

Он отметил, что правительство может еще раз повысить размер минимальной зарплаты, если для этого будут экономические предпосылки.

По словам Розенко, с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3 723 грн.

Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам I квартала правительство должно вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты.

"Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть, прежде всего, экономически обоснованным", - добавил чиновник.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", минимальная заработная плата с 1 января 2018 года в Украине повысилась. Повышение составило 523 гривны. Таким образом по состоянию на начала нового года "минималка" в Украине составляет 3723 гривны в месяц.

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