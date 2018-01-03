07:45 03.01.2018 | Политика | Новости
100183254:Polishuk

США созывают Совбез ООН из-за протестов в Иране

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни созовут экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций по правам человека.

США созывают Совбез ООН из-за протестов в Иране

Это связано с массовыми протестами в Иране. Как сообщает Associated Press, Вашингтон "аплодирует отваге иранского народа", однако в Иране сейчас под ударом мир, безопасность и свобода. Напомним, в Иране не менее 450 человек задержаны в субботу в столице страны Тегеране в связи с массовыми протестами и беспорядками.

Как сообщал УРА-Информ, в Иране несколько дней уже проходят антиправительственные акции протеста. Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.

В ночь на вторник не менее девяти человек погибли в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан. Общее же число жертв за шесть дней протестов уже достигло 20 человек.

Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве произошла авария с участием судьи В Великобритании спорткар протаранил припаркованную машину с детьми - ФОТО, ВИДЕО За неисправные обогреватель и кондиционер перевозчиков будут штрафовать В Китае построили электростанцию в виде панды - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив