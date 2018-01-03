США созывают Совбез ООН из-за протестов в Иране

Это связано с массовыми протестами в Иране. Как сообщает Associated Press, Вашингтон "аплодирует отваге иранского народа", однако в Иране сейчас под ударом мир, безопасность и свобода. Напомним, в Иране не менее 450 человек задержаны в субботу в столице страны Тегеране в связи с массовыми протестами и беспорядками.

Как сообщал УРА-Информ, в Иране несколько дней уже проходят антиправительственные акции протеста. Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.

В ночь на вторник не менее девяти человек погибли в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан. Общее же число жертв за шесть дней протестов уже достигло 20 человек.