Ситуация на Донбассе остается напряженной, - Климкин

Реального прекращения огня нет. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия.

Об этом в среду, 3 января, во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Он рассказал, что очень детально рассказал Зигмару, какая сейчас ситуация.

Она очень напряженная. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса. Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории, - проинформировал Климкин своего коллегу.

В свои очередь Габриэль заявляет о необходимости продолжать выполнение минских договоренностей. По его словам, есть много людей, которые также убеждены в этом, что, каким бы не был тяжелым прогресс, какой бы не была тяжелой борьба, но нужно продолжать выполнение минских договоренностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.