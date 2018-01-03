18:50 03.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент подписал направленный на упрощение ведения бизнеса закон

Лидер страны Петр Порошенко подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг".

Президент подписал направленный на упрощение ведения бизнеса закон

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Сообщается, что документ решает проблему распределения акционерных обществ на публичные и частные по формальным признакам. Кроме того, он устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний.

Помомо этого данный законопроект меняет подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагает отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа. Также исключается требование о необходимости того, чтобы банки функционировали только в форме публичных акционерных обществ. При этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, а также устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина уже в этом году получит оборонительное вооружение от Соединенных Штатов Америки. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров и продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства, отметил Порошенко.

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