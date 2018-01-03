Египет продлил чрезвычайное положение еще на три месяца

В связи с чем Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины быть осторожными.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении чрезвычайного положения, украинцам настойчиво рекомендуется пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью.

В ведомстве также отметили, что такие меры вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая "Исламское государство", которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц, учитывая их религиозную принадлежность.

В свою очередь тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:

не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;

проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта, украинцам настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

Также рекомендуется быть особенно осмотрительными во время празднования в Египте религиозных праздников и, по возможности, воздерживаться от посещения религиозных святынь.

Если же вы уже попадали в чрезвычайную ситуацию, которая угрожает жизни и здоровью, министерство рекомендует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте, - говорится в рекомендациях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, войска и службы безопасности Египта начали операцию по ликвидации боевиков и террористов, причастных к теракту в мечети. В связи с чем в стране введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до тех пор, пока не будут наказаны все, кто был причастен к организации или косвенному участию во вчерашнем теракте.