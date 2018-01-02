В Украине заработал Дорожный фонд

Как отметил чиновник, впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование.

Отмечается, что на этот год финансированием запланировано 33 миллиарда гривен плюс дополнительные выделения для ряда ключевых магистралей более чем на 14 миллиардов гривен.

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", − подчеркнул Омелян.

Так, теперь Укравтодор будет отвечать лишь за 50 тысяч километров автомобильных дорог. Остальные 120 тысяч передаются на баланс областей с гарантированным финансированием государства из Дорожного фонда в объеме 35 процентов от его поступлений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственным бюджетом Украины н Дорожный фонд планируется предоставить около 46,7 млрд грн. Сообщается, что на эти средства можно будет построить 50 новых мостов и обновить 4 тысяч километров дорог. Кроме того, субвенция на строительство, ремонт и содержание дорог составляет 11,5 млрд грн.