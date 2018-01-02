Порошенко уверен что Украина получит вооружение из США

Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров и продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства.

Об этом во вторник, 2 января, на своей странице в Facebook заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также напомнил, что сейчас военный бюджет страны составит рекордные 86 миллиардов гривен.

Кроме того глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

Напомним, общая стоимость оборонного пакета для Украины составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Как сообщал УРА-Информ, в конце декабря США приняли решение о продаже оборонительного вооружения Украине.