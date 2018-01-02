Исполнять обязанности президента Молдовы будет глава парламента

Канду также назначит новых членов правительства. Как сообщила во вторник, 2 января, пресс-служба парламента, Канду, в частности, отметил, что Конституционный суд в качестве гаранта Конституции предоставил сегодня решение для институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения Основного закона.

Сегодня же я, как временно исполняющий обязанности президента, подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге, - заявил он, добавив, что дату приведения к присяге новых министров будет сообщено дополнительно, так как он сам и многие государственные служащие в настоящее время находятся на каникулах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Додона от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства. КСМ разрешил спикеру парламента или премьер-министру назначить новых членов правительства.