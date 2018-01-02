20:57 02.01.2018 | Политика | Новости
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Исполнять обязанности президента Молдовы будет глава парламента

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подтвердил, что исполнять обязанности президента будет он.

Исполнять обязанности президента Молдовы будет глава парламента

Канду также назначит новых членов правительства. Как сообщила во вторник, 2 января, пресс-служба парламента, Канду, в частности, отметил, что Конституционный суд в качестве гаранта Конституции предоставил сегодня решение для институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения Основного закона.

Сегодня же я, как временно исполняющий обязанности президента, подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге, - заявил он, добавив, что дату приведения к присяге новых министров будет сообщено дополнительно, так как он сам и многие государственные служащие в настоящее время находятся на каникулах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Додона от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства. КСМ разрешил спикеру парламента или премьер-министру назначить новых членов правительства.

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