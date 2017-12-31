Макрон одобрил новую налоговую реформу

Отныне во Франции будет введено прогрессивное налогообложение, значительно снижен налог для больших корпораций, а также малого и среднего бизнеса. Полностью отменен налог на имущество, теперь податным теперь будет только недвижимость. Налогообложение для всей части населения также будет значительно снижено. Социалисты уже назвали новую реформу "презентом для богатых". Налог на доходы с капитала теперь будет взиматься по единой ставке по прогрессивной шкале.

Макрон также подписал закон, который в 2018 году запустит программу запрета добычи топлива на территории Франции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал продолжить военную борьбу с исламистами в Сахеле на юге Сахары.