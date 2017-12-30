13:33 30.12.2017 | Политика | Новости
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Израиль определился с датой выхода из ЮНЕСКО

Гендиректор структуры Одре Азуле заявила, что правительство Израиля официально сообщило ЮНЕСКО о выходе из состава организации.

Израиль определился с датой выхода из ЮНЕСКО

Согласно ее словам, соответствующие решение должно вступить в силу 31 декабря 2018 года. Оказалось, что в ЮНЕСКО выразили сожаление по этому поводу.

Кстати, совсем недавно глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна приняла решение выйти из состава ЮНЕСКО вслед за США. Такое решение связано, в том числе, с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.

"12 октября Государственный департамент США официально объявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО", - подчеркнул премьер-министр. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", израильская армия перехватила ракету, которая вероятно была направлена с территории Сектора Газа. Так, специальная противоракетная система "Щит Евфрата" зафиксировала ракетный удар на юге страны, были выпущены превентивные снаряды для ликвидации ракеты.

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