15:41 29.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховный суд запустил второй этап судебной реформы

Президент Петр Порошенко подписал указы, предусматривающие ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Верховный суд запустил второй этап судебной реформы

Как отметил президент, этим указом он призывает всех юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей.

Так, с формированием нового Верховного суда, который был создан с помощью прозрачного конкурса и при активном участии общественности, завершился первый этап судебной реформы в Украине.

В свою очередь второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции. Самой главной из них является приближение судов и правосудия к людям.

"Не может быть больше районов без судов и судов без судей", - добавил президент.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", высший совет правосудия отправил в отставку главу Верховного суда Украины Ярослава Романюка с занимаемой должности. Увольнение произошло по собственному желанию, в частности, после представления соответствующего заявления.

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