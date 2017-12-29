Верховный суд запустил второй этап судебной реформы

Как отметил президент, этим указом он призывает всех юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей.

Так, с формированием нового Верховного суда, который был создан с помощью прозрачного конкурса и при активном участии общественности, завершился первый этап судебной реформы в Украине.

В свою очередь второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции. Самой главной из них является приближение судов и правосудия к людям.

"Не может быть больше районов без судов и судов без судей", - добавил президент.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", высший совет правосудия отправил в отставку главу Верховного суда Украины Ярослава Романюка с занимаемой должности. Увольнение произошло по собственному желанию, в частности, после представления соответствующего заявления.