22:16 29.12.2017 | Политика | Новости
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Мэттис пообещал не выпускать КНДР из поля зрения

 Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что на руководство Пхеньяна нужно усилить дипломатическое и санкционное давление. Об этом передает Fox News.

Мэттис пообещал не выпускать КНДР из поля зрения

Глава Пентагона уверен, что давление на КНДР нужно оказывать всеми возможными способами. Вариант с применением физической и военной силы все также остается в силе, однако решение будет приниматься осознанными правительствами и политиками. Меээтис поддержал введение нового пакета санкций, однако основная цель такого давления состоит в том, чтобы правительство Северной Кореи прекратило разработку и реализацию своей ядерной программы. Однако в 2017 году, несмотря на экономическое давление, Пхеньян не только не прекратил, но завершил разработку баллистической ракеты.

"Я думаю, что вы увидите повышенное давление", - резюмирует Мэттис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны США Джеймс Мэттис уверен, что баллистические ракеты Пхеньяна никогда не смогут достичь Вашингтона.

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