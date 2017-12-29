Мэттис пообещал не выпускать КНДР из поля зрения

Глава Пентагона уверен, что давление на КНДР нужно оказывать всеми возможными способами. Вариант с применением физической и военной силы все также остается в силе, однако решение будет приниматься осознанными правительствами и политиками. Меээтис поддержал введение нового пакета санкций, однако основная цель такого давления состоит в том, чтобы правительство Северной Кореи прекратило разработку и реализацию своей ядерной программы. Однако в 2017 году, несмотря на экономическое давление, Пхеньян не только не прекратил, но завершил разработку баллистической ракеты.

"Я думаю, что вы увидите повышенное давление", - резюмирует Мэттис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны США Джеймс Мэттис уверен, что баллистические ракеты Пхеньяна никогда не смогут достичь Вашингтона.