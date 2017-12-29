Британия поставила ультиматум Facebook и Twitter из-за России

Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам председателя парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьена Коллинза, если подробная информация не будет предоставлена в парламент до 18 января 2018 года, соцсети будут подвергнуты санкциям.

Кроме этого, он назвал неадекватной реакцию соцсетей на запрос о получении информации, которые ранее уже предоставили доклады, не удовлетворившие парламентария.

Необходимо получить возможность для тщательного изучения процедур, которыми пользуются такие компании, как Facebook. Для того чтобы помочь им определять источники дезинформации, в частности, тогда, когда она политически мотивирована и исходит от другой страны.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", мировые автоконцерны незаконно продолжают работать в аннексированном Россией Крыму. В результате чего нарушается санкционный режим, введенный США, Евросоюзом и другими странами против РФ.