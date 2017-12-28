20:05 28.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил медреформу

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 28 декабря, подписал законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

Порошенко одобрил медреформу

Как сказано на странице президента в Twitter, он только что подписав Закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, я поддерживаю необходимость реформы здравоохранения, важность соблюдения права каждого гражданина на качественную медицинскую помощь.

Твердо убежден, что 2018-й станет удачным годом для внедрения медицинской реформы, удачным для каждого врача и пациента, - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября Верховная Рада Украины приняла медицинскую реформу во втором чтении. Документ поддержали 240 депутатов Рады.

Финансирование предоставляемых медицинских услуг и лекарственных средств осуществляется по утвержденным тарифам (тарифа покрытия и тарифом сооплаты), которые являются едиными для всей территории Украины. Также вводится реимбурсация стоимости рецептурных лекарственных средств в соответствии с назначением

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