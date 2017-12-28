13:16 28.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мировые автоконцерны работают в Крыму в обход санкций

Мировые автоконцерны незаконно продолжают работать в аннексированном Россией Крыму. В результате чего нарушается санкционный режим, введенный США, Евросоюзом и другими странами против РФ.

Мировые автоконцерны работают в Крыму в обход санкций

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По информации ведомства, основные автопроизводители в Крыму это: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia, VW, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault и Lexus.

Известно, что большинство из них предоставляют свои услуги дилерским центрам. В частности, продажа автомобилей, указанных ТМ, оформление соответствующих документов, проведения технического обслуживания автомобилей, продажа оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и тому подобное.

По этому поводу министерство уведомило ответственные органы власти о выявленных фактах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр культуры Евгений Нищук заявил, что в оккупированном Россией Крыму почти не осталось школ с украинским языком обучения. 

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