Реформу Минздрава завершат в 2018 году

Такие данные на заседании правительства распространил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк. Согласно его словам – в 2018 г. будет завершена реформа Минздрава, а также часть реформы Госслужбы. В Минздраве появится новая структура, которая будет состоять из пяти новых региональных директоратов.

Сотрудники в них будут избраны на открытых конкурсах и будут иметь рыночные зарплаты. По словам П.Ковтонюка, пока что двое гендиректоров присоединились к команде Минздрава, а в январе 2018 г. при этом будут объявлены новые конкурсы с гендиректоратов.

Как сообщал УРА-Информ, в 2018 г. Минздрав намерен внедрить электронный рецепт.