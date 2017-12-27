13:46 27.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Реформу Минздрава завершат в 2018 году

Реформа украинского Минздрава будет завершена до конца 2018 г. 

Реформу Минздрава завершат в 2018 году

Такие данные на заседании правительства распространил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк. Согласно его словам – в 2018 г. будет завершена реформа Минздрава, а также часть реформы Госслужбы.  В Минздраве появится новая структура, которая будет состоять из пяти новых региональных директоратов.

Сотрудники в них будут избраны на открытых конкурсах и будут иметь рыночные зарплаты. По словам П.Ковтонюка, пока что двое гендиректоров присоединились к команде Минздрава, а в январе 2018 г. при этом будут объявлены новые конкурсы с гендиректоратов.

Как сообщал УРА-Информ, в 2018 г. Минздрав намерен внедрить электронный рецепт.

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