14:20 27.12.2017 | Политика | Новости
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Президент Молдавии попросил у "Газпрома" скидку на газ 10-15%

Глава государства Молдавии Игорь Додон попросил предоставить республике скидку на российский газ в размере 10-15%. За такой помощью он обратился к главе Газпрома Алексею Миллеру.

Президент Молдавии попросил у

Об этом Игорь Додон написал на своей странице в Facebook. 

Согласно его словам, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества Молдавии и России в энергетической сфере. Кроме того, Додон отметил, что отношения между "Газпромом" и Республикой Молдова регулируются договором, подписанным бывшим вице-премьером Зинаидой Гречаной в декабре 2006 года и действующим до 2019 года.

Вообщем, стоимость природного газа для Молдовы регулируется по особой формуле, согласно которой страна платит сейчас примерно 175 долларов США за тысячу кубических метров природного газа. Однако в прошлые годы Молдова платила почти 400 долларов за тот же объем газа, - добавил президент Молдовы.

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в 2 раза, население платит почти 380 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава молдавского государства  Игорь Додон практически уверенный, что у страны нет шансов на вступление в Европейский союз. В данный момент досье Молдовы находится в самом нижнем ящике забот Европы.

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