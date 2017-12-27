Польша нацелена на стратегическое партнерство с Украиной, - Гройсман

Так, Украина и Польша настроены на ведение диалога и также на стратегическое партнерство между странами. Об этом данные 27 декабря распространил премьер Украины Володимир Гройсман по результатам телефонного разговора с новым премьером государства Польша.

По словам Гройсмана – он недавно провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Польши – с Матеушем Моравецкий. Главы правительств уже подтвердили взаимную настроенность на диалог и на стратегическое партнерство. Гройсман пригласил коллегу посетить Киев.

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Литва обсудили план сотрудничества.