22:56 27.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Меркель и Макрон приветствуют решение по обмену пленными

Украина должна довести процесс с обменом пленных до конца.

Меркель и Макрон приветствуют решение по обмену пленными

Франция и Германия приветствуют решение по обмену пленными. Об этом говорится в заявлении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованного в среду 27 декабря, на сайте ведомства федерального канцлера.

Согласно сообщению лидеры двух стран призвали стороны конфликта содействовать обмену оставшимися заложниками, предоставить полный доступ Международному комитету Красного Креста и поддержать поиск МККК пропавших без вести лиц.

Реализация процесса сопровождалась работой "нормандского формата", куда входят Германия, Франция, Украина и Россия, а также рабочей группой по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что все 74 украинских заложника, который в среду, 27 декабря, освободили из плена, уже покинули оккупированный Донбасс.

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