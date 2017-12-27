Меркель и Макрон приветствуют решение по обмену пленными

Франция и Германия приветствуют решение по обмену пленными. Об этом говорится в заявлении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованного в среду 27 декабря, на сайте ведомства федерального канцлера.

Согласно сообщению лидеры двух стран призвали стороны конфликта содействовать обмену оставшимися заложниками, предоставить полный доступ Международному комитету Красного Креста и поддержать поиск МККК пропавших без вести лиц.

Реализация процесса сопровождалась работой "нормандского формата", куда входят Германия, Франция, Украина и Россия, а также рабочей группой по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что все 74 украинских заложника, который в среду, 27 декабря, освободили из плена, уже покинули оккупированный Донбасс.