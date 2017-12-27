13:19 27.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман распорядился об оказании помощи семьям освобожденных заложников

Премьер Украины Владимир Гройсман отдал распоряжение Минсоциальной политики оказать помощь родным освобожденных заложников. 

Гройсман распорядился об оказании помощи семьям освобожденных заложников

Об этом премьер поведал во время заседания правительства. Согласно его словам – он говорил с Президентом и была достигнута договоренность, что мы сделаем для того, чтобы предоставить помощь, начиная от медицинской и заканчивая финансовой поддержкой семей.

Поэтому Гройсман поручил министру соцполитики помочь каждой семье освобожденных заложников. Он добавил, что эту работу следует делать совместно с Минобороны, МВД, а также с Минздравом и МинТОТ.

Как сообщал УРА-Информ, 27 декабря украинская стороны отправила колонну для обмена пленными.

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