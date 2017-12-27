Гройсман распорядился об оказании помощи семьям освобожденных заложников

Об этом премьер поведал во время заседания правительства. Согласно его словам – он говорил с Президентом и была достигнута договоренность, что мы сделаем для того, чтобы предоставить помощь, начиная от медицинской и заканчивая финансовой поддержкой семей.

Поэтому Гройсман поручил министру соцполитики помочь каждой семье освобожденных заложников. Он добавил, что эту работу следует делать совместно с Минобороны, МВД, а также с Минздравом и МинТОТ.

Как сообщал УРА-Информ, 27 декабря украинская стороны отправила колонну для обмена пленными.