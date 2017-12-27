Гройсман посоветовал главе "Укроборонпрома" подать в отставку - ВИДЕО
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подписать уже сегодня представление на имя президента об увольнении генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова.
Такое решение глава правительства принял из-за непогашения в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах. При этом Гройсман посоветовал руководителю госконцерна самому подать заявление.
Как заявил в среду, 27 декабря, на заседании правительства премьер-министр, он не хочет с ним больше работать. Сказано, не сделано – до свидания! Ищите другую работу! – сказал Гройсман открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров.
При этом премьер напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплате был 25 декабря.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 ноября, Гройсман поручил первому вице-премьеру Степану Кубиву разобраться с ситуацией, сложившейся на судостроительных предприятиях, входящих в состав госконцерна "Укроборонпром", и принять меры по погашению долгов по зарплате на этих предприятиях.
Супруга прославленного российского поэта песенника Ильи Резника Ирина Романова разразилась гневной и местами нецензурной бранью в адрес жителей Украины. На мат директора "Музыкального театра Ильи Резиника" спровоцировало видео, на котором бойцы украинской армии воюют с боевиками в Донбассе.